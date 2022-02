Gewinn-Champions

Handelsidee

Anstatt sich an Sekundär-Kennzahlen wie Rentabilität, Verschuldung, Buchwert, Dividende, etc. abzuarbeiten, konzentriert sich dieses Wikifolio auf das Wesentliche: die Entwicklung des Gewinns eines Unternehmens.



Dazu werden Unternehmen ausgewählt, die sich als echte "Gewinnraketen" auszeichnen. Die folgenden beiden Fundamental-Eigenschaften werden hierzu betrachtet: Gewinnwachstum und Gewinnstabilität. Beide Faktoren lassen sich in der Gewinnentwicklung zusammenfassen.



Dabei ist die Gewinnentwicklung mehr als nur die Wachstumsrate zwischen zwei Punkten und schließt den Gewinnverlauf mit ein. Ein stabiler Gewinnverlauf steht für Zuverlässigkeit von erwirtschafteten Unternehmensergebnissen und kann durch die Korrelation gemessen werden. Die Korrelation sagt aus, wie konstant sich der Gewinn eines Unternehmens im Zeitverlauf entwickelt. Dabei reicht die Spanne von +1 bis -1. Eine 1 ist als wie eine am Lineal gezogene Linie zu verstehen. Führt die Linie nach oben (steigt also der Gewinn) ist die 1 positiv, andernfalls negativ. Eine 0 würde heißen, dass es keinen eindeutigen Trend gibt. Unternehmen mit einer hohen Korrelation haben einen zuverlässigen Gewinnverlauf. Eine mögliche Grenze für Qualitätsaktien liegt bei +0,8. Ein Wert, der von vielen Unternehmen überschritten wird, so dass reichlich Auswahl für die Zusammenstellung eines qualitativ hochwertigen Depots vorhanden ist.



Die Korrelation der Gewinnentwicklung ist die Primärkennzahl schlechthin, da sie direkt den langfristigen Gewinnverlauf beschreibt. Dieses Kriterium dient der Auswahl der Aktien im Depot. mehr anzeigen