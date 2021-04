Globales Wachstum ETF Strategie

Handelsidee

Globales Wachstum am Aktienmarkt abbilden, durch ETFs. Dabei wird auf Faktor und Regionen-ETF's gesetzt die über die letzte 20 Jahre outperformt haben. Hinzu kommt, dass die Faktor ETF's in den letzten 5 Jahren niedrigere Volatilitäten hatten, als die "nomalen" Indizes. Grundbaustein sind zu 37 % die Regionen Welt, Europe und EM. Mindestens 50 % des Portfolios soll in EUR gehalten werden. mehr anzeigen