Innovations Algorithmus

Handelsidee

-Gekauft werden ausschließlich globale Aktien jeglicher Marktkapitalisierung, "Long only". Hier sollen besonders die innovativsten Unternehmen überhaupt gefunden werden.



-Verstärkt wird auf Megatrends gesetzt. Diese sind für mich aktuell vor allem 5G-Technologien, Cyber Security und die digitale Urbanisierung.



-Auch "versteckte" Innovationen, abseits der Technologiebranche werden berücksichtig.



-Die durschnittliche Haltedauer ist grundsätzlich langfrisitig, sprich >3 Jahre.



-Der von mir entwickelte Algorithmus bewertet Unternehmen nach ihrer Innovationskraft. Hierzu werden u. A. in einer Formel der direkte Effekt über verschiedene Zeiträume von R&D Expenses (Ausgaben für Forschung & Entwicklung) auf den direkten Umsatz und Gewinn errechnet. Desweiteren spielen Cashflow und Margen, sowie die generelle Marktstellung (Moat) eine große Rolle.



-Dadurch lässt sich eine reale Innovationsstärke bestimmen, nach welcher dann inverstiert wird.



-Die Gewichtung innerhalb des Portfolios basiert auf einem Ranking nach meinem oben erwähnten System. Es gibt eine Zielallokation, die über mehrere Käufe erreicht werden soll.



-Angepasst/Rebalanced wird nicht regelmäßig.



-Es sollen immer mindestens 25 verschiedene Titel im Portfolio enthalten sein. Die Cashquote soll nie über 15% liegen.



-Ziel ist es, überproportional an Fortschritt und Trends zu verdienen. Als Vergleichsindex/Benchmark sehe ich den Russell 1000 Growth Index. mehr anzeigen