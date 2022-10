Jonny4K Investments Ich manage unser Geld als Mensch der immer sehr optimistisch und langfristig in die Zukunft blickt, gleichzeitig lasse ich mich nicht blenden, was ich schon mit der Wahl der Fonds Währung ($) klarstellen will! Ich manage das Geld mit dem Ziel Rendite, es ist mir egal ob eine Position übergewichtet ist oder sehr umstritten ist, wenn ich Value sehe kaufe ich Value und wenn ich einen Technologie Vorsprung erkenne, werde ich mich da einkaufen. Gleiches gilt für Monopole, Turnarounds, Asset-Plays, Spekulationen, Shorts und auch um Zigaretten Stummel Investments mache ich keine Bogen wenn es mir Rendite verspricht. Am Ende ist es meine einzige Aufgabe euer Geld zu vermehren und dafür gebe ich immer ALLES! Einzige Einschränkung, ich investiere zunächst nicht in Crypto, ich fokussiere mich auf den Aktienmarkt die Chancen hier sind riesig. Meine Tech Investments müssen mir immer einen Weg aufzeigen mein Geld zu verzehnfachen meine Value Investments müssen immer eine 3x Grundlage bieten.