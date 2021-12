Solid Focus - Versicherte Aktien

Handelsidee

Einzige Versicherung von den Kursen durch derivative Instrumente.



Durch diese derivative Methoden wird die erworbene Aktie zum aktuellen Preis am Markt versichert.

Hierdurch wird dem Portfolio versprochen die Aktie wieder zum Einkaufspreis zu verkaufen falls die Kurse einbrechen sollten !!!!!



Diese Sicherheitsstrategie sorgt natürlich für niedrigere Renditen aber dafür MEHR SICHERHEIT.*



*NICHT VERWIRREN LASSEN ES WIRD NICHT SPEKULIERT MIT OPTIONEN SONDERN NUR KURSE ABGESICHERT



Im Fokus stehen folgende Investitionen:



- alle globalen Aktien am Markt

- Strukturierte Produkte zur Versicherung des Portfolios



In spekulativen oder unversicherten Aktienkäufen wird hier nicht investiert.



Mehrjährige Erfahrung und Studium an der FH Düsseldorf & Dortmund als auch an der California State University Fullerton in Bereichen des Corporate Insurance & Computational Finance haben meine Fähigkeiten weitestgehend geprägt.



NACHHALTIGE Investitionen erfolgen durch eine konzeptionelle Verbindung von Versicherung & Mathematik.



Bin sehr optimistisch und sicherheitsorientiert daher glaube ich stark, das alle Portfolios im Schatten stehen werden.



