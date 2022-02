Handelsidee

Hier geht es um Value pur und eine hohe Rendite zu einer maximalen Sicherheit! Ich kaufe nur Aktien ins Depot, die mehr Wert haben, als der Preis an der Börse ist. Ziel ist also den Euro für 50 Cent zu kaufen.

Wert ist ein Begriff, der an der Börse hochkomplex ist. Dazu zähle ich vor allem Gewinne, Wachstum, Vermögen, Verschuldung, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit.



Kurzfristige Schwankungen sind relativ irrelevant. Mir geht es um langfristige Rendite zu einer sehr hoher Sicherheit.

Länderschwerpunkte sind die USA, Europa (inkl. Russland) und Südamerika. Der Hauptsitz ist dabei aber weniger entscheidend, als die Regionen in denen das Geld verdient wird. Globale Konzerne stehen bei mir ganz oben.



Unternehmen, die einen Wettbewerbsvorteil oder gar eine Monopolstellung haben bilden die Grundlage dieses Wikifolios. Oft kaufe ich gegen den Trend, also antizyklisch. Das bedeutet ich investiere in Aktien, die aktuell unten stehen, bzw. unbeliebt sind und verkaufe, wenn sie zu stark gehyped werden.

