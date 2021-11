Dach KonservativGeDacht

Handelsidee

Mit diesem Dachwikifolio möchte ich im Unteschied zu meinen anderen Dächern einen eher konservativen Ansatz verfolgen. Auch hier sollen nur Wikifolios Einzug finden welche bereits mehr als 1 Mio Euro investiertes Kapital aufweisen. Um die Volatilität und das Risiko einzugrenzen, soll der Maximale Verlust in der Vergangenheit nicht größer als 20 % gelegen haben. Trotzdem sollte die durchschnittliche Jahresperformance bei mind. 15% liegen. Da hier die Vorgaben etwas enger sind, werde ich max. 10 Werte aufnehmen und diese quartalsweise auf ihre Gültigkeit überprüfen. Auch hier wird dann die Gewichtung ausgeglichen, Werte welche die Voraussetzung nicht mehr erfüllen fallen raus oder werden durch Werte mit besserer Performance ersetzt.

Ziel ist die konstante Performance bei niedrigen Drawdown



Warum sollten sie in ein Dachwikifolio investieren?

Neben der Gebührenersparnis bei ihrer Bank, welche beim Kauf bzw. Verkauf einzelner Werte anfällt, müssen sie auch keine Abgeltungssteuer für den Gewinn, welchen sie durch den Verkauf eines Einzeltitel erzielen entrichten. Das spart auf Dauer viel Geld und macht sich in ihrem Depot bemerkbar. mehr anzeigen