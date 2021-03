Euro Krypto Maxx

Handelsidee

In diesem wikifolio soll in Kryptowährungen und weltweit in Aktien investiert werden, die von diesem Trend profitieren. Das wikifolio soll sozusagen die Wertschöpfungskette von Kryptowährungen und Blockchain abbilden – vom Schürfen bis zum Bezahlen mit Kryptowährungen. Die Kryptowährungen sollen von 20 bis maximal 50 Prozent des gesamten Depots ausmachen. Aktien und eine flexible Cash-Quote sollen die weiteren Positionen darstellen.



Für die Aktienauswahl greifen wir für gewöhnlich auf fundamentale Kennziffern vor allem aus der Datenbank des Wirtschaftsdienstes Bloomberg zurück, wie etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Schuldenquote, die Eigenkapitalrendite, die Gesamtrendite oder den Free Cashflow. Zudem sollen die Perspektiven der Firmen, die aktuelle Nachrichtenlage sowie Einschätzungen von Analysten miteinbezogen werden. Gegebenenfalls können auch Mittel der technischen Analyse zum Einsatz kommen (Trendfolge Modell gleitender Durchschnitt, Chartanalyse, etc.). Auch in ETFs kann investiert werden. Bei den Krypowährungen orientieren wir uns an fundamentalen Kennziffern wie der Marktkapitalisierung, beziehen aber auch Nachrichtenlage und Perspektiven mit ein. Bei der Auswahl der Investmentprodukte für die Kryptowährungen wollen wir Sicherheit und Kosten des Produkts (vor allem die Gesamtkostenquote -TER) berücksichtigen.



Ein Austausch von Positionen im wikifolio ist jederzeit möglich, wenn Kennzahlen, Nachrichtenlage oder die Situation an den Börsen dafür sprechen. Zudem soll die Gewichtung der einzelnen Aktien und Krypowährungen im wikifolio vierteljährlich überprüft werden. Der Anteil einer einzelnen Aktie soll tendenziell im einstelligen Prozentbereich des Portfolios (exklusive Cash-Bestand) liegen. Übersteigt ein Papier zum Überprüfungstermin dieses Gewicht, soll die Position entsprechend reduziert werden. Kryptowährungen dürfen auch ein höheres Gewicht haben. Der Anlagehorizont ist variabel, soll aber tendenziell mittel- bis langfristig sein.



