HDAX Trading

In diesem Wikifolio wird in ausschließlich in Aktien aus dem HDAX investiert. Der HDAX ist die Zusammenfassung von DAX, MDAX sowie TECDAX. Durch die Beschränkung auf den HDAX wird ausschließlich enthällt dieses Wikifolio nur Aktien mit ausreichend hoher Marktkapitalisierung und dementsprechend geringerem Totalausfallrisiko. Weiterhin entfällt das Währungsrisiko vollständig. Die Ein- und Ausstiege basieren bei allen Trades ausschließlich auf Chart-technischen Kriterien. Eine fundamentale Analyse findet nicht statt. Die Haltedauer ist daher nur kurz- bis mittelfristig.