Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Aktien und Fonds investiert werden. Grundgedanke hierbei ist, in Unternehmen mit aussichtsreicher und sicherer Zukunft zu investieren. Dennoch werden kleine Risiken eingegangen, um den Aspekt des Ertrages attraktiver zu gestalten.

Dieses Wikifolio verteilt sich über die gesamte Welt. Einen Großteil nehmen jedoch die Vereinigten Staaten von Amerika ein. Haupt Augenmerk sind die Einzeltitel, welche zusätzlich durch Fonds noch einmal abgedeckt werden.

In meinem Portfolio habe ich "in die Zukunft gedacht".



