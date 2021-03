Vom Loser zum Champion

Handelsidee

Dieses Musterdepot soll aus Aktien mit äußerst hohem Potential bestehen, die aktuell signifikant von ihrem Höchststand entfernt sind.

Dazu zählen zum einen Unternehmen, die vor längerer Zeit deutlich höher bewertet waren. Diese können auch in der nahen Vergangenheit (z.B. im letzten Jahr) eine äußerst positive Entwicklung gezeigt haben.

Zum anderen soll in Werte investiert werden, die vor Kurzem ihren bisherigen Höhepunkt erreichten und sich aktuell wieder davon entfernt haben. Hierbei ist das Ziel, stark hochgejubelte Aktien mit sehr hohem Potenzial nicht zu teuer zu kaufen und trotzdem an dem Erfolg teilzuhaben.

Zu einem kleinen Teil sollen Hebelprodukte angewendet werden, um überproportional Entwicklungen profitieren zu können, die meiner Einschätzung nach sehr wahrscheinlich sind.

Bei der Entscheidungsfindung wird Fundamentalanalyse die größte Rolle spielen. Das heißt, ich werde aktuelle Nachrichten, Analystenmeinungen und sonstige Informationen (z.B. von der Unternehmenswebsite oder von Geschäftsberichten) laufend aufnehmen und bewerten.

Technische Analyse kann beispielsweise durch Betrachtungen von Trendlinien oder Dreiecksformationen ebenfalls sinnvoll sein. Dies wird jedoch voraussichtlich im Vergleich zur Fundamentalanalyse eine kleinere Rolle spielen.

Ich erwarte eine volatile Entwicklung, die über kurze Sicht auch zu Verlusten führen kann aber langfristig positiv sein wird.

Ein aktuelles Beispiel hierfür sind Unternehmen, die durch erneute Corona-Beschränkungen getroffen werden und somit Rücksetzer im Kurs verzeichnen. Die langfristige positive Entwicklung ist dabei häufig allerdings nicht gefährdet, sodass die negativen Auswirkungen auf das Wikifolio nur kurzfristig sind.



Auch bei diesem Wikifolio gilt wie immer bei INVESTPOCKET, dass 50% meiner Erfolgsprämie an einen wohltätigen Zweck gehen werden.

2021 ist die Unterstützung der Deutschen Krebshilfe das Ziel der Spende. mehr anzeigen