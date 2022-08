Mass Effect

Das Portfolio soll mehrere zukunftsträchtige Branchen abdecken. Das Risiko wird gestreut, indem Wikifolios ausgewählt werden, bei denen sich abgezeichnet hat, dass die Trader wissen, was sie tun. Es soll also in renditestarke Portfolios investiert werden, die je einen Bereich bzw. eine Branche abdecken und auf ihrem Gebiet die beste Performance liefern. Dabei werden maximal 10 Wikifolios gezielt ausgewählt, um die Rendite Einzelner nicht zu sehr zu schmälern.