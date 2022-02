Handelsidee

Die Idee wäre in viele Firmen kleine Beträge zu investieren und am meisten Profit zu erzielen. In aktuellen Trends wird investiert. Es sollen durchschnittlich einmal pro Monat die investierten wikifolio-Zertifikate auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls ersetzt oder durch zusätzliche wikifolio-Zertifikate ergänzt werden. mehr anzeigen