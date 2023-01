Schumacher Investment Management

Als strategischer Investor geht es mir um die längerfristige und ganzheitliche Perspektive von Märkten und Unternehmen. Die Basis für Investitionen soll die Analyse der fundamentalen Markt- und Unternehmensdaten bilden, zusätzlich möchte ich die technische Analyse und beobachte die Kursverläufe der Vergangenheit, um eventuell Entwicklungen für die Zukunft vorauszusagen. Nach meiner Überzeugung und Erfahrung kann die Verknüpfung von fundamentaler Analyse und die technische Analyse von Unternehmen in ihren Märkten die besten Anlageresultate bringen. Anlageansatz dieses wikifolios soll es sein, in aus meiner Sicht unterbewertete und fest etablierte Unternehmen zu investieren, die aber meiner Ansicht nach gleichzeitig überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven besitzen. Neben Großunternehmen aus entwickelten Industrieländern können auch Nebenwerte bzw. Unternehmen aus Schwellenländern relevant sein. Zur weiteren Diversifikation können aus allen Bereichen auch Fonds und ETFs beigemischt werden. Wichtig soll die Analyse der fundamentalen Stärken der Unternehmen und die spezifischen Erfolgsaussichten in ihren Märkten bleiben. Es wird keine exakte Prognose der Zukunft versucht. Die Märkte werden meiner Erfahrung nach auch in der Zukunft immer wieder volatil und die Zukunft schwer prognostizierbar bleiben. Wichtig für diese Handelsidee ist es meines Erachtens vielmehr, in solide, starke und einzigartige Unternehmen zu investieren, die selber Märkte gestalten. Regelmäßig sollen diese Märkte und Unternehmen beobachtet und analysiert werden. Wichtiger als die permanente Handelsaktivität soll als Ziel dieser Idee die nachhaltige Wertsteigerung sein. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.