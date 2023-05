Diese Strategie bietet Anlegern die Möglichkeit, von den vielversprechenden Aussichten des Uranmarktes zu profitieren. Uran spielt eine entscheidende Rolle in der Kernenergie, die als saubere und zuverlässige Energiequelle an Bedeutung gewinnt. Hier sind die Gründe, warum ein Investment in Uran lohnenswert sein kann: 1. Steigende Energienachfrage: Die Weltbevölkerung wächst und der Energiebedarf steigt stetig. Uranbasierte Kernkraftwerke bieten eine effiziente und emissionsarme Möglichkeit, den steigenden Energiebedarf zu decken. Die Nachfrage nach Uran wird in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen. 2. Atomkraftwerke weltweit: Zahlreiche Länder setzen verstärkt auf Kernkraft, um ihre Energiebedürfnisse zu decken. Neue Atomkraftwerke werden geplant und bestehende Anlagen modernisiert. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach Uran als Brennstoff. 3. Knappheit und begrenztes Angebot: Uran ist eine begrenzte Ressource, und die vorhandenen Uranminen können nicht mit der steigenden Nachfrage Schritt halten. Das begrenzte Angebot und die wachsende Nachfrage könnten zu einer Preissteigerung führen und Investoren Chancen bieten. 4. Nukleare Innovationen: Die nukleare Industrie erlebt technologische Innovationen wie fortschrittliche Reaktordesigns und Brennstoffzyklen. Neue Entwicklungen wie modulare Kleinkraftwerke (SMRs) erhöhen die Effizienz und Sicherheit der Kernenergie und steigern die Nachfrage nach Uran. 5. Emissionsarme Alternative: Angesichts des Klimawandels und des Bedarfs an sauberer Energie gewinnt die Kernkraft als emissionsarme Alternative an Bedeutung. Uranbasierte Kernkraftwerke bieten eine stabile Stromversorgung ohne CO2-Emissionen und können helfen, die Umweltauswirkungen der Energieerzeugung zu verringern. Bei dieser Strategie soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert werden, deren Geschäftsfeld im Uran- und Nuklearenergiesektor liegt. Je nach Bedarf ist eine jährliche Umschichtung des Portfolios geplant.