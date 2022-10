In diesem Dachwikifolio "Parnassa Invest Mix" sollte ausschliesslich in Wikifolios investiert werden, die meiner Meinung nach, eine relative Stärke aufweisen und in Zukunft an Stärke gewinnen könnten. Es sollte angestrebt werden, eine möglichst stabile Kapitalkurve/Performance zu halten. Ein langfristiges Wertwachstum ist das Motto, dabei versuche ich Wikifolios auszuwählen, die eine überdurchschnittliche Renditeerwartung aufweisen könnten. Es könnten Wikifolio-Zertifikate gehandelt werden die Hebelprodukte beinhalten. Auch Wikifolio-Zertifikate die von mir persönlich geführt/betreut werden, könnten in diesem "Parnassa Invest Mix" Anteil haben. Die Haltedauer der einzelnen Wikifolios sollte mittel-bis langfristig sein. Dennoch, abhängig vom Aktienmarkt und der Marktphase, könnte eine Risikoreduktion über einen hohen Cashanteil erfolgen. Dies sollte einer eventuellen Absicherung dienen.