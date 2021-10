Proptech Immobilientech Aktien

Handelsidee

Immobilien berühren alles, was wir tun. Es ist die Ökonomie des physischen Raums – sie prägt buchstäblich unser Leben, indem sie die Umgebung definiert, in der wir leben und Geschäfte machen. Die Technologie hat in den letzten Jahrzehnten viel getan, um die Informationsflüsse (Google), Kommunikation (Facebook, Apple), Waren (Amazon), Kapital (PayPal, Venmo) und Transport (Lyft, Uber) zu revolutionieren. Aber Immobilien sind GRÖßER als ALLE diese Kategorien zusammen, und die Transformation, die die Immobilientechnologie in unser Leben bringen könnte, ist größer und tiefgreifender, als Sie vielleicht denken.





KI, Bilderkennung und Robotik werden mittel- bis langfristig eine enorme Reduzierung der Investitions- und Zeitkosten beim Bauen ermöglichen und die Auswirkungen auf die gesamte Immobilienbranche spüren.



"Das Geld macht man an der Börse nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Sitzfleisch" in diesem Sinne auf gute Renditen :)



Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen.

