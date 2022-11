Ready-Set-Go

Primär geht es um neue oder sich ändernde Technologien jeglichen Sektors, Marktes und/oder Rahmenbedingungen. Auch der gesellschaftlich-technologische Wandel soll Berücksichtigung finden. Es wird ausschließlich in Aktien investiert, ohne Präferenz auf deren Herkunft, wobei regionale Wachstumsmärkte natürlich eine Rolle spielen können. Der Einstieg erfolgt zu Zeitpunkten welche ich für günstig halte bzw. sich als opportun darstellen. Ziel ist eine ungefähr gleichgewichtete Auslegung an diversifizierten Positionen, mit einem gewissen Cash-Polster im Rücken um handlungsfähig zu bleiben. Bedeutet auch, die Anzahl an Positionen wird etwas höher liegen um möglichst breit in unterschiedlichen Sektoren aufgestellt sein zu können.