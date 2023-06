Artificial Intelligence Leaders

Dieses Global-Equity-Wikifolio konzentriert sich auf die aus meiner Sicht top 10 führenden Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz, Machine Learning und Robotics. Der Anlagehorizont dieses Wikifolios sollte überwiegend langfristig sein. Ziel dieses Anlageansatzes soll es sein Anleger von der Entwicklung in den KI-, Machine Learning- und Robotics-Märkte profitieren zu lassen. Es soll grundsätzlich ein diversifizierter Anlageansatz verfolgt werden und es wird grundsätzlich eine Gewichtung von 9% bis 10% je Aktienposition angestrebt. Wertpapiere sollten vierteljährlich neu gewichtet werden. In einem aus meiner Sicht normalen Marktumfeld soll sich an die Zielgewichtungen im Wikifolio gehalten werden, jedoch kann es vorübergehend vorkommen, dass bestimmte Aktien überproportional gewichtet werden oder ein Teil des Werts in Cash geführt wird.