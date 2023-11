RSL-Strategie

Es soll grundsätzlich nach einem modifziertem System nach Levy gehandelt werden. Anlageuniversum sollen grundsätzlich Werte aus den USA und Deutschland sein. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. Es soll eine Börsenampel geben, die das Börsenklima widerspiegelt. Ist der RSL-Wert der Börsenampel größer gleich 1, soll in neue Werte investiert werden. Ist der RSL-Wert der Börsenampel kleiner 1, sollen keine neuen Werte gekauft werden. Die bestehenden Werte im wikifolio sollen solange verbleiben, bis die Ausstiegskriterien erfüllt sind. Es soll versucht werden, zur Absicherung des wikifolios, das zur Verfügung stehende bzw. das frei gewordene Kapital in einen Gold-ETF zu investieren. Wird die Börsenampel wieder größer gleich 1, soll der Gold-ETF aufgelöst werden. Der Einstieg soll erfolgen, wenn der Wert zu den Top 10 Prozent nach RSL gehört (max. 3 Werte aus den USA und max. 4 Werte aus Deutschland). Um Fehlsignale zu vermeiden, soll der RSL über 10 Werte geglättet werden. Zusätzlich soll der Wert sich an mind. 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter den Top 10 Prozent befinden, der aktuelle RSL des Wertes soll größer 1 sein. Der Ausstieg soll erfolgen, der Wert sich an mind. 5 aufeinanderfolgenden Tagen nicht unter den Top 10 Prozent befindet.