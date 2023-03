Conrow Investmenst

Investitionen in die Zukunft und Langfristige Wertentwicklung. Durch Aktien die in neue Branchen einsteigen, die in den nächsten Jahren große Chancen haben. Eine Mischung aus Großfirmen und Startups. Es steht überdurchschnittliche Rendite einem höherem Risiko entgegen. (Stay Strong-Stay Long) Streuung über verschiedene Sektoren wie Tech, Rohstoffe, Finanzen