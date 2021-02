Schweinehund Aktien

Handelsidee

🎈𝗗𝗜𝗦𝗛 - 𝗗𝗶𝗲 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲

⁣DISH = Der innere Schweinehund = Dynamisch investieren, strategisch handeln⁣🍃🐽🍃⁣

⁣

⁣

🅰️ 𝗘𝗿𝘀𝘁 𝗱𝗶𝗲 𝗣𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁, 𝗱𝗮𝗻𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗞ü𝗿⁣



Dieses Schlonzofolio soll Anlagechancen aus einem breiten Anlagespektrum wahrnehmen. Es gibt bewusst keine anlagetechnischen Beschränkungen. Überwiegend soll in Aktien investiert werden. Im Gegensatz dazu sollen Hebelprodukte und Derivate mit Emittenten-Risiko in der Regel und je nach Marktlage nur mit geringem Kapital-Einsatz zur Absicherung bzw. zur Risiko-Streuung eingesetzt werden. Strategisch ist vom Value-Ansatz und der Fundamental-Analyse über Momentum bis hin zu sprichwörtlichen Insider-Ideen alles erlaubt. Das Schlonzofolio ist mittel- bis langfristig ausgelegt.⁣

⁣

🅱️ 𝗦𝗼𝘃𝗶𝗲𝗹 𝘇𝘂𝗿 𝗣𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁 𝘂𝗻𝗱 𝗷𝗲𝘁𝘇𝘁 𝗱𝗶𝗲 𝘀𝗰𝗵𝗹𝗼𝗻𝘇𝗶𝗴𝗲 𝗞ü𝗿⁣

⁣

💡𝗦𝗮𝘂𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝘂: Schlonzo erfindet das Rad nicht neu und orientiert sich an gegensätzlichen und aufeinander abgestimmten Invest-Strategien. Das Ganze ähnelt einem Dach-Wikifolio.

Aber eben nicht nur, denn neben grandiosen Ansätzen erlesener Wiki-Trader suhlen sich noch weitere Schweinehunde in seinem Burggraben.⁣

⁣

💡𝗛𝘂𝗻𝗱𝘀𝗴𝗲𝗺𝗲𝗶𝗻: Schlonzo vertraut Herrn Klingel, einer eigens entwickelten KI. Herr Klingel ist nicht verwandt mit der Opening-Bell, beobachtet jedoch mit (s)einem Auge die Finanzmärkte. Und nein, sein Glasauge ist leider keine Glaskugel. Trotzdem filtert er schöne Ideen und sinnlose Gedanken. Ding Dong!⁣

⁣

🆎 𝗞𝘂𝗿𝘇 𝗴𝗲𝘀𝗮𝗴𝘁: Schlonzo nutzt tierische Trends und richtige Riecher für knackige Kurse. Bis die Börsen-Schwarte kracht.⁣

⁣

𝗦𝗰𝗵𝗹𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗹𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿, 𝗱𝗮 𝗴𝗲𝗵𝘁 𝗻𝗼𝗰𝗵 𝘄𝗮𝘀! mehr anzeigen