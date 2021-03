Selected Global Chances

Handelsidee

Die Strategie dieses Portfolios ist die Beteiligung an ausgewählten Unternehmen, die weltweit aktiv sind und in ihrer Branche zu den Marktführern gehören. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus Growth- und Value-Werten bestehen und nicht an Hypeaktien aus den Bereichen Cannabis, Wasserstoff oder Elektromobilität partizipieren. Ziel ist es, ein solides, nachhaltiges Portfolio zu entwickeln, welches globale Trends abbildet und eine höhere Rendite erwirtschaftet als ein gewöhnlicher MSCI-World ETF.



Dieses Portfolio beinhaltet ausschließlich Aktien. Es wird also nicht in Derivate, Fonds, ETFs, Edelmetalle oder andere Finanzprodukte investiert. mehr anzeigen