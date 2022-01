Aerospace Technologies

Handelsidee

Das Wikifolio konzentriert sich auf den Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik und zukünftige Technologien in diesem Segment. Vorallem sollen die Bereiche der orbitalen Raumfahrt und der CO2 neutralen Luftfahrt und deren Chancen forciert werden. Neue Technologien für Luft- und Raumfahrtzeuge sowie Satelliten bieten einen weiten Markt der zukünftig kommerziell in der Raumfahrt erschlossen wird. Forschung konzentriert sich immer weiter in den privaten Bereich und somit gibt es für Anleger Möglichkeiten hier zu partizipieren. Das Wikifolio soll einen breiten ETF darstellen, in dem verschiedene Bereiche wie beispielsweise KI, Automatisierung, 3D Druck und weitere Segmenten die Verbindung zur Luft- und Raumfahrt stützt.



Das Augenmerk liegt auf den Anwendungsmöglichkeiten zukünftiger Technologien und einer fundamentalen Analyse der Unternehmen. Ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont ist Teil dieser Idee des Wikifolios, jedoch können auch makroökonomische und charttechnische Signale eine untergeordnete Rolle spielen. mehr anzeigen