Defensive Aktienstrategie

Ziel dieses Wikifolios ist es, stabile Renditen zu erzielen und das Risiko von Verlusten zu minimieren, selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder Volatilität. Dazu investiert es in defensive Aktien. Defensive Aktien sind Aktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit in der Regel weniger konjunkturabhängig ist. Diese Unternehmen sind oft in Branchen tätig, die grundlegende Bedürfnisse abdecken, wie Lebensmittel, Gesundheitswesen oder Versorgungsunternehmen. Investoren neigen dazu, defensive Aktien in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zu bevorzugen, da sie tendenziell stabilere Einnahmen und Dividenden bieten. Hier sind einige Schlüsselmerkmale und Strategien, die in diesem defensiven Wikifolio verwendet werden: 1. Ausgewählt werden ausschließlich Qualitätsunternehmen aus defensiven Branchen, deren Geschäftsmodelle auch in Krisenzeiten eine stabile Gewinnentwicklung erwarten lassen. 2. Die Unternehmen verfügen über eine starke Preissetzungsmacht aufgrund eines hohen Burggrabens durch eine herausragende Marktpositionierung. 3. Eine starke finanzielle Basis der Unternehmen mit geringer Verschuldung ist eine weitere Voraussetzung, Zeiten wirtschaftlicher Stagnation und gleichzeitig höher werdenden Finanzierungskosten aufgrund steigender Zinsen gut zu bewältigen. 4. Mit über 50 einzelnen Aktien aus verschiedenen Regionen und Wirtschaftssektoren ist das Wikifolio breit diversifiziert, was zusätzliche Stabilität versprechen und Risiken vermeiden soll. 5. Ausgeschlossen werden hingegen Aktien aus politisch instabilen Staaten und Krisenregionen.