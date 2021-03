Shortterm FX-Trading

Handelsidee

In diesem wikifolio soll nur ein kurz-/mittelfristiger Währungshandel abgebildet werden. Dazu werden bevorzugt Hebelprodukte auf die Major-Währungen( US-Dollar, Euro, Yen, Pfund Sterling, Australischer Dollar und Schweizer Franken) zum Einsatz kommen.

Als Entscheidungsgrundlage dient die technische Analyse. Mittels des MACDs soll das Momentum im Tageschart identifiziert werden. Für das Timing sollen der 4Std und 1Std-Chart verwendet werden. Die Haltedauer der einzelnen Positionen kann von einigen Stunden bis hin zu mehreren Wochen sein.

Ein besonderes Augenmerk soll in der aktiven Steuerung der Positionsgrößen liegen. Dabei sollen Positionen die einen positiven Beitrag zur Entwicklung beitragen vergrößert werden. Wohingegen Positionen die sich negativ entwickeln, verkleinert werden sollen, bis diese komplett abgebaut sind.

Aufgrund des hohen Anteils an Hebelprodukten ist mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen. Diese soll aber bewusst in Kauf genommen werden um eine attraktive Verzinsung zu erreichen. Dem entsprechend ist die Ausrichtung des wikifolios als Spekulativ zu betrachten.

