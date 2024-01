Suendenaktien

Kann Rendite Sünde sein? Heiligabend: Die Familie kommt zusammen. Es wird mit einem Gläschen Sekt angestoßen. Dann wird geschmaust – Gänsebraten, Schweinebraten, Rindersteak, Klöße und Rotkohl. Während Onkel Herbert kurz nach dem Essen auf dem Balkon die nächste Zigarette raucht, macht er sich über den 25-jährigen Nils mit seinem Verdampfer lustig. Gleichzeitig wird am Tisch mit Ramazzotti und Jägermeister der Magen aufgeräumt. Dank guter Renditen am Aktienmarkt landen in diesem Jahr teure Handtaschen und Designerkleidung unter dem Baum. Nils verabschiedet sich dann jedoch. Er trifft sich noch mit Freunden im Casino zur monatlichen Pokerrunde. Was möchte ich mit dieser kleinen, frei erfundenen Geschichte sagen? Nun, egal wie verpönt die "Sündenaktien" auch sind, die Produkte gehören in unserer Gesellschaft zum Leben dazu und werden wohl auch immer gekauft und konsumiert werden. Ich möchte betonen, dass hier nicht gezockt wird. Der Werterhalt und das Streben nach langfristiger Rendite für meine Kunden sind das oberste Ziel. Es werden keine Optionsscheine oder andere Hebelprodukte gehandelt. Es wird auch kein Shortselling betrieben. In diesem Portfolio werden Unternehmen aufgenommen, die aus ganz verschiedenen moralischen Gründen in der Vergangenheit in der Kritik standen. Allerdings werden alle Unternehmen von mir nach rein wirtschaftlichen Kriterien überprüft. Die Unternehmen, von deren Wert und zukünftigem Wachstumspotenzial ich überzeugt bin, werden langfristig eingekauft. Nach der Buy-and-Hold-Methode sollen die Unternehmen langfristig gehalten werden, solange ich diese noch für ein gutes Investment halte. Dies wird mindestens einmal im Jahr überprüft. Da die meisten Unternehmen Dividende zahlen, kann diese angespart und in neue Unternehmen reinvestiert werden. Genauso können Kursgewinne genutzt werden, um Neuinvestitionen zu realisieren. Das Geld kann aber auch zum Aufstocken der vorhandenen Positionen genutzt werden. Jede Aktie kann jederzeit verkauft werde