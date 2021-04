Handelsidee

Das Wikifolio soll ein Portfolio von Aktien aus dem Sektor Sustainable Food für die kommenden zehn Jahren beinhalten. Beispielsweise aus dem Bereich Vertical Farming (Automatisierung, Licht, Wasser und Nährlösung), AI und Robotik in der Landwirtschaft, In-vitro-Fleisch und Fleischersatzprodukte, Wasserreduzierung, etc. Ich sehe das nicht als Trading Portfolio, sondern eher als ein Future Fund an. Es werden weniger etablierte Unternehmern und vermehrt neue Unternehmen dabei sein. Nicht in alles lässt sich direkt investieren. Im Goldboom sind auch Leute reich geworden, die Schaufeln und co. verkauft haben und nicht nach Gold gesucht haben. Alle Aktien sollen annähernd gleichgewichtet sein.

Ziel sind 15-20 Aktien bei 80% - 95% investiertem Kapital im Portfolio. mehr anzeigen