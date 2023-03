Moeglichkeiten Buybacks

Dieses wikifolio soll darauf beruhen, in aus meiner Sicht aussichtsreiche Wertpapiere zu investieren. Hierbei soll ein Schwerpunkt auf Unternehmen liegen, die aktuell oder in der Vergangenheit eigene Aktien zurückgekauft haben. Es können Aktien oder Zertifikate gehandelt werden. Die Haltedauer soll mittel- bis langfristig definiert werden, in der Regel soll eine durchschnittliche Haltedauer von ca. 2 Jahren angestrebt werden, wobei bestimmte Wertpapiere auch nach einer kürzeren oder längeren Zeitspanne verkauft werden können. Darüber hinaus können Teilverkäufe getätigt werden, um Gewinne mitzunehmen oder die gewünschte Gewichtung der Einzelwerte in dem wikifolio wieder herzustellen. Investitionsentscheidungen sollen mit Hilfe fundamentaler Daten (wie z.B. KGV etc.), Medienberichten und Finanzforen getroffen werden.