TM_EuroRisingStars

Handelsidee

Dieses Portfolio versucht die Trendstärksten Aktien Europas abzubilden. Diese sollen mittel- bis langfristig eine hohe Rendite generieren. Des weiteren ist dieses Portfolio stark diversifiziert, da viele unterschiedliche Branchen und Sektoren abgebildet sind. Wie der Name es schon preisgibt werden nur Unternehmen in Betracht gezogen, die ihren Firmensitz in einem Europäischen Land haben. mehr anzeigen