Dauerhaft erfolgreich

- Das System bietet eine der besten Renditen auf dem Markt - Seit mehr als 20 Jahren haben wir nur positive Jahresabschluesse - Im schlechtesten Jahr haben wir 28,7 % Jahresrendite erwirtschaftet, im Besten 124,45% -Unsere Durchschnittsrendite ist 60% im Jahr seit 2004 - Das System besteht aus mehreren Algorithmen, die mit "Buy and Hold" kombiniert werden und so konzipiert sind, dass sie zusammenarbeiten. -Dieser Ansatz maximiert die Gewinne in jeder Marktsituation, ob es nach oben, unten oder seitwärts geht. - Wir gehen niemals Leerverkäufe auf dem Markt ein. - Gehandelt werden Zertifikate auf den Nasdaq 100 - Wir befreien die Anleger von der Abhängigkeit von den Empfehlungen der Finanzanalysten, die durchaus zutreffend sein können oder auch nicht.