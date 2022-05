Dieses wiki soll den Turnaround Tuesday-Effekt nutzen auf Basis des Nasdaq 100. Dies bedeutet, es wird unter bestimmten Voraussetzungen am Montag gekauft und am Dienstag vor Handelsschluß verkauft. Zusätzlich sollen besondere Chancen am Markt kurzfristig genutzt werden. Es soll ausschließlich auf der Long-Seite ein Faktor-Zertifikat mit Hebel 3 zum Einsatz kommen. Durch das nur kurzzeitige Investment soll der Maximum Drawdown gering gehalten werden. Der Anlagehorizont ist kurzfristig.