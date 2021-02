Value Constellation 2.0

Handelsidee

Das Wikifolio Zertifikat basiert auf den Grundsätzen des Value Investings. In diesem Wikifolio wird in Unternehmen investiert, die entweder "Compounder" oder "Value" deklariert werden.



Compounder sind nach meiner Definition Unternehmen, die über einen langen Zeitraum die Gewinne um mindestens 15% p.a. steigern können. Sollte das Wachstum darunter liegen, wird der Investmentcase revidiert. Stellt sich dabei heraus, dass das Wachstum langfristig darunter ist, wird über einen Verkauf nachgedacht. Compounder sollten zu einem geringen P/E im Verhältnis zum P/E-Wachstum gekauft werden. Compounder müssen die Möglichkeit haben, das Kapital zu mind. 15% Rendite zu reinvestieren. Der TAM (Total Adressable Market) muss eine ausreichende Größe aufweisen, um ein möglichst langes reinvestieren des Kapitals zu ermöglichen, Andererseits wird jegliche Investition in Wachstum von mir als Verbrennen von Kapital bezeichnet. Das Unternehmen sollte einen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zur Konkurrenz aufweisen.



Als Value sind Unternehmen definiert, die in Relation zu den Vergleichsgruppen (der sogenannten Peer-Group) unterbewertet sind. Zu Value gehören auch Sondersituationen bspw. Spin-Offs, Restrukturierungen oder Wechsel des Managements. Value Investments werden nach Erreichen eines vorher definierten Kursziels verkauft. Ändern sich die Umstände, dann wird dieses angepasst.



Es soll in ca. 10 Unternehmen investiert werden. mehr anzeigen