Value High Dividend

Handelsidee

In das Portfolio werden fundamental niedrig bewertete Papiere sowie Papiere mit hohen Dividendenrenditen gekauft. Eine große Rolle spielen die Business Development Companies sowie Mortgage REITs. Auch gewöhnliche REITs sowie Midstream-Werte können berücksichtigt werden.

Entscheidend ist aber die Bewertung, so dass es hinsichtlich des Anlageuniversums keine Einschränkungen gibt. Auch eine Apple-Aktie könnte gekauft werden, wenn sie eine niedrige Bewertung aufweisen würde.

Als Orientierungsgrößen kommen u.a. der Gewinn, die Dividende oder auch der Cash-Flow in Betracht. mehr anzeigen