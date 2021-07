Handelsidee

Ziel des wikifolios "Trends erkennen - Chancen traden" ist es, überwiegend trendstarke Werte und Indizes zu identifizieren, sowie Chancen jeglicher Art clever zu nutzen.



Die Auswahl der Titel erfolgt hauptsächlich durch Chartanalyse, untersützend nutze ich Newsflow und Fundamentalanalyse für meine Handelsentscheidungen.



Investiert wird hauptsächlich in Aktien aus der ganzen Welt, sowie in Derivate wie Turbos, Optionsscheine, etc. auf Aktien, Indizes, Rohstoffe, Anleihen,...

Durch den Einsatz von Hebelprodukten muss mit einer stärkeren Volatilität gerechnet werden! Der Anlagehorizont ist daher kurzfristig.

mehr anzeigen