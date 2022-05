Silber und Goldminen

Grundsätzlich ist die Idee dieses Wikifolios, von steigenden Silber- und Goldpreisen in Form von Silber- und Goldminenaktien zu profitieren. Meiner Meinung nach gibt es momentan viele Faktoren welche auf steigende Edelmetallpreise (Gold und Silber) hinweisen. Diese wären u.a.: - strukturell sinkendes Angebot bei strukturell steigender Nachfrage - meiner Meinung nach keine beständige US Dollar-Stärke aufgrund hohem Zwillingsdefizit und absehbarem Ende des Zinserhöhungszyklus - Viele strukturellen Probleme auf der Welt (Inflationäre Tendezen (Deglobalisierung, Lieferkettenprobleme bleiben bestehen) sehr hohe Verschuldung, Überalterung, Konsumsättigung) sind nicht gelöst, - jederzeit mögliche Eskalation der momentanen Konflikte (z.Bsp. Eskalation UKR-RUS, andere) - Nationalbanken sind weit hinter der Kurve in der Bekämpfung der Inflation. Es scheint als könnten die Nationalbanken die momentan im Markt eingepreisten Zinserhöhungen nicht durchführen ->möglicherweise Realzinsen länger negativ in einem stagflationenären Umfeld Es werden ausschliesslich Aktien im Bereich Silber und Gold (Minen und Deveopper) ins Wikifolio aufgenommen. Vereinzelt ist es möglich, dass die die Firmen neben Silber und Gold noch andere Metalle abbauen (meist als Nebenprodukte). Es ist ebenfalls möglich zwecks Diversifikation vereinzelt ETF's und Fondslösungen einzusetzen. Der Fokus liegt aber auf Direktanlagen (Aktien). Grundsätzlich ist das Portfolio langfristig ausgerichtet. Kleinere Trades zwecks rebalancing werden in der Regel monatlich ausgeführt. Meine Quellen sind Reuters und diverse Research Mittel von Grossbanken.