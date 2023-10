Your Global Macro Opportunities

Die beste Aktie kann bei makroökonomischem Gegenwind an Wert verlieren. Deshalb ist es sinnvoll, ein Stockpicking Zertifikat mit einem Makro Zertifikat zu ergänzen. So könnt ihr sicher stellen, dass ihr in jeder Marktphase passend aufgestellt seid und der wirtschaftliche Wind immer von hinten weht. In dieses Wikifolio handele ich Aktien, Anleihen und Rohstoffe auf Basis meiner eigenen volkswirtschaftlichen Modelle und Prognosen. Der Investitionsansatz ist konservativ, mit einem Fokus auf hochwertige Staatsanleihen und Large Caps. Geographisch sind meinen Investitionen keine Grenzen gesetzt. Leerverkäufe und spekulative Derivate verwende ich nicht.