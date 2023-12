Die heißesten Aktientipps der wikifolio Community für 2024

Die Rede ist von den Magnificent 7. Man kennt sie: Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft. Sie stemmen mittlerweile 29 % der Marktkapitalisierung des S&P 500. Laut Goldman Sachs war der Anteil der Top 7 noch nie zuvor so hoch.

Der S&P 500 wäre ohne sie deutlich weniger. Und hätte 2024 deutlich schlechter performed. Die US-Benchmark liegt bis dato knapp 19 % im Plus. Nach oben gezogen haben den Index die Magnificent 7. Ihre Aktien haben sich im noch laufenden Jahr im Schnitt um 71 % (!) verteuert. Die restlichen 493 Aktien legten lediglich um 6 % zu. Im S&P 500 werden die Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Nur der schieren Dominanz der Magnificient 7 ist es also zu verdanken, dass es für die US-Benchmark 2024 so deutlich nach oben ging.

Die Outperformance der Tech-Giganten kommt nicht von ungefähr: Sie sind laut den Goldman-Analysten in der Vergangenheit stärker gewachsen als die anderen S&P 500-Mitglieder und werden es wohl auch zukünftig. Von 2023 bis 2025, so die Expertenprognose, sollen die Magnificient 7 annualisiert um 11 % wachsen, während der Rest des S&P 500 nur auf ein Wachstum von 3 % kommt. Das Fazit scheint logisch: Goldman Sachs erwartet, dass die Tech-Giganten den S&P 500 auch 2024 schlagen werden. Aber: Die Wachstumserwartungen an die 7 sind hoch. Platz für Enttäuschungen gibt es nicht, schon gar nicht falls die KI-Begeisterung nachlässt.

Microsoft, Microsoft, MICROSOFT

Dennoch verwundert es nicht, dass die Magnificient 7 allesamt (außer Meta!) zu den heißesten Aktientipps der wikifolio Community für 2024 zählen. Das geht aus unserer Jahresausblicksumfrage hervor. Dabei wurde Microsfort mit 33 Nennungen mit Abstand am häufigsten genannt. Nvidia liegt auf Platz 2 mit 20 und Apple auf Platz 3 mit nur noch 10 Erwähnungen.

wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid) ist nicht überrascht: „Menschen im Allgemeinen und Anleger im Speziellen neigen dazu, die Trends der jüngeren Vergangenheit in die Zukunft fortzuschreiben. Und gerade bei den Magnificent 7 war und ist der Trend sehr ausgeprägt.“ Scheid, der unter anderem für das wikifolio Special Situations long/short verantwortlich zeichnet, ist allerdings skeptisch, ob Big Tech weiterhin eine derart fulminante Performance liefern wird können: „Die Entwicklung der 7 Aktien im Jahr 2023 war überwältigend. Aus heutiger Sicht ist schwer vorstellbar, dass diese Aufwärtsbewegung in der gleichen Geschwindigkeit weitergeht. Eines ist aber sicher: Am hohen Einfluss der Magnificent 7 auf Märkte und Indizes dürfte sich so schnell nicht viel ändern. Experten gehen davon aus, dass die Tech-Riesen im kommenden Jahr für satte 20 Prozent des Gewinnwachstums des S&P 500 sorgen werden.“

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +649,9 % seit 09.11.2013

EUR 2.752.424,93 Investiertes Kapital +14,8 % Performance (1 J)

11,3 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +22,2 %

wikifolio Trader Simon Weishar ( Szew) zählt die Magnificent 7 nicht zu seinen Favoriten: „Für die meisten dieser 7 erwarte ich ein eher durchschnittliches Jahr, da die Bewertung nicht günstig ist, sie aber gut positioniert sind. Für Tesla und Nvidia bin ich allerdings pessimistischer eingestellt. Für Tesla wird der Wettbewerb immer härter und Nvidia profitiert gerade von einer Sonderkonjunktur, bei der sich jeder auf KI vorbereiten will und Chips hortet, so dass Nvidia sehr hohe Preise verlangen kann. Nvidia fehlt es an wiederkehrenden Umsätzen, die Aktie preist noch deutlich weiteres Wachstum ein, sollte die Sonderkonjunktur enden und die Umsätze zurückgehen, dürfte der Nvidia-Aktie eine schwere Zeit bevorstehen.“

Szew Grundinvestment Szew DE000LS9EQQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +512,4 % seit 30.12.2014

EUR 3.058.190,50 Investiertes Kapital +0,9 % Performance (1 J)

25,2 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +22,4 %

Weg von Big hin zu Small Tech

Der ehemalige Tech-Unternehmer Stefan Waldhauser ( stwBoerse) war nie ein großer Fan der „Dickschiffe“, stattdessen setzt er vorrangig auf wachstumsstarke Unternehmen abseits des Mainstreams: „Es könnte sich endlich mal wieder lohnen, auf die Tech-Werte der 2. und 3. Reihe fernab der ‚Magnificient 7‘ zu schauen.“

High-Tech Stock Picking stwBoerse DE000LS9J0L2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +154,0 % seit 12.06.2016

EUR 11.697.670,54 Investiertes Kapital +32,1 % Performance (1 J)

28,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +13,0 %

Auch Vincent Soltau ( Juliette), der mit dem wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte vor allem auf Nebenwerte setzt, ist überzeugt, dass 2024 einiges anders wird: „Europäische, insbesondere deutsche, Small- und Midcaps aus dem Tech-Bereich werden überproportional steigen, da Nachholpotenzial gegenüber den Big Techs besteht.“

Tech & GreenTech Aktienwerte Juliette DE000LS9KKY3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +284,6 % seit 17.10.2016

EUR 4.723.360,36 Investiertes Kapital -19,4 % Performance (1 J)

21,6 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +20,5 %

Der „Small Caps aus dem Tech-Bereich“-Theorie kann offenbar auch Simon Weishar etwas abgewinnen. Sein Aktientipp für 2024 ist Antares Vision. Das italienische Tech-Unternehmen kommt gerade einmal auf eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen Euro. Antares bietet unter anderem Inspektionssysteme und -maschinen zur Qualitätskontrolle an oder auch „Track-and-Trace“-Produkte – wer etwas zurückverfolgen will, dürfte bei Antares gut aufgehoben sein. Weishar summiert: „Antares wurde vor allem von der konjunkturellen Unsicherheit gepaart mit hohen Zinsen belastet, die die Bewertung auf ein sehr niedriges Niveau getrieben hat. Sollte sich der Ausblick etablieren, dass es Zinssenkungen noch im Jahr 2024 und damit eine Stabilisierung der Konjunktur geben wird, dann könnte Antares zu den großen Gewinnern im nächsten Jahr gehören.“

Nach der Zinswende ist vor der Zinswende

Was abseits von Tech definitiv zu beobachten sein wird, ist die Immobilien-Branche, sagt Scheid. Vonovia und Immo-Aktien der 2. Reihe haben demnach gute Karten: „Wie die Geschäftsmodelle und Aktienkurse der Immobilienkonzerne unter dem Umfeld steigender Zinsen gelitten haben, sucht seinesgleichen. Doch in meinem Szenario stark fallender Kapitalmarktzinsen werden sie umgekehrt die Hauptgewinner sein. Da die Abschläge zum Nettoinventarwert noch immer immens sind – bei Vonovia beispielsweise rund 50 Prozent –, ist der Hebel sehr groß. Ansatzweise konnte man diese Entwicklung schon im zweiten Halbjahr 2023 sehen. Immer wenn die Renditen am Anleihenmarkt gesunken sind, gehörten die Immobilienaktien zu den größten Gewinnern.“

Fazit: Abgesehen vom dominierenden Thema Tech und KI könnte laut Jahresausblicksumfrage 2024 alles interessant werden, das 2022/23 unter steigenden Zinsen litt. Immo-Aktien, wie Scheid ausführte. Oder Anleihen – auch wenn die wikifolio-User traditionell lieber Aktionäre als Gläubiger sind. Profitieren könnten auch Branchen, die zuletzt nur mehr vor sich hinvegetierten: Wasserstoff, irgendjemand?

Richard Dobetsberger ( Ritschy), der neben Scheid, Weishar und anderen definitiv zu den besten Tradern des Jahres 2023 zu zählen ist, setzt auf fast Vergessenes: „Überraschen könnten die abgestraften Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien. Denn von Energie kann man nicht genug bekommen – und das ist nicht nur in der Wirtschaft so. Als Molekularbiologe denke ich da auch und insbesondere an unsere lieben Mitochondrien, die unsere Zellen täglich mit Energie versorgen.“ In diesem Sinne: „Amen.“

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.640,3 % seit 16.09.2012

EUR 24.933.625,12 Investiertes Kapital +12,3 % Performance (1 J)

23,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +28,9 %

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!