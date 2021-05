Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Marathon Digital – einem auf das Schürfen von Kryptowährungen spezialisierten US-Unternehmen. Im aktuell turbulenten Krypto-Umfeld verliert die Aktie von Marathon Digital stark an Wert. Nach weiteren deutlichen Verlusten letzte Woche sahen viele Tradern nun einen guten Zeitpunkt zum Einstieg erreicht.