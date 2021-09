Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der Aktie der Kreditvergabeplattform Upstart. Den Hype um das Unternehmen erklärt Trader Stephan Moser ( Stegamos): „Upstart ermöglicht Banken mehr Kredite zu vergeben, ohne dass es bei den Kreditnehmern zu einer erhöhten Verschuldungsquote bzw. Ausfallquote kommt. Upstart setzt mit seiner auf künstlicher Intelligenz basierten Plattform darauf, Kreditnehmer zu erkennen, die sich den Kredit auch wirklich leisten können. Gleichzeitig findet das System aber auch besser diejenigen, die sich einen Kredit nicht leisten können, von einem alten System aber fälschlicherweise als zahlungsfähig befunden worden wären. Dadurch ist das Angebot ein Gewinn für die Banken, die Kreditnehmer und natürlich für das Unternehmen Upstart selbst.“ Moser hat die Upstart-Aktie derzeit mit 3,9 Prozent in seinem wikifolio Visionary Companies by Stegamos gewichtet.

Visionary Companies by Stegamos Stegamos DE000LS9NHX5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +291,7 % seit 21.11.2018

+39,7 % 1 Jahr 1,16 × Risiko-Faktor

EUR 394.976,42 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +63,3 %

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Geschehen letzte Woche bei Valneva. Die Aktie des Impfstoff-Forschers crashte nach der Blitz-Rally im August und verlor innerhalb weniger Tage die zuvor erzielten Gewinne. Von 12 auf 22 und zurück auf 12 Euro innerhalb von 30 Tagen – bei so einem Tempo Nerven und Überblick zu bewahren ist nicht leicht. Gelungen ist es Juergen Hartmann ( JPHart) mit seinem wikifolio SystemAlpha Technology Trend. So kommentierte er Anfang letzter Woche: „Nachdem wir bereits letzte Woche die Investition in Valneva aufgrund der Kursschwäche massiv reduziert haben, trifft uns der Rückgang kaum. Ich beabsichtige jedoch eine kleine Position (ca. 0,5% vom Depotvolumen) erneut zu investieren.“

SystemAlpha Technology Trend JPHart DE000LS9QUX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +96,7 % seit 30.01.2020

+65,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 5.426.035,82 investiertes Kapital

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei Plug Power beobachten. Viele Wochen mit positiver Performance gab es bei der Aktie des Wasserstoff-Unternehmens 2021 noch nicht. Ganz im Gegenteil, die erste Jahreshälfte war von einer deutlichen Korrektur geprägt. Trader Horst Alber ( Alber ) ist jedoch guter Dinge und kommentierte letzte Woche: „Plug Power expandiert weiter und errichtet in Deutschland eine europäische Zentrale. Das sind wieder gute Nachrichten. Die Aktie kann zulegen.“ In Albers wikifolio Ethisch-ökologischer Mix ist Plug Power aktuell mit 10,2 Prozent gewichtet.

Ethisch-ökologischer Mix Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +97,5 % seit 29.12.2017

+39,9 % 1 Jahr 0,63 × Risiko-Faktor

EUR 254.755,33 investiertes Kapital

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche Varta. Die Aktie des deutschen Batteriekonzerns verliert seit Mitte August deutlich an Wert. Erneut entschlossen sich darum in der vergangenen Handelswoche viele Trader die Varta-Aktie zu verkaufen. So auch Karsten Koos ( FiveAlive), der Varta-Papiere aus seinem wikifolio five-alive abstieß: „Ich bin nicht sicher, ob hier "nur" das Chartbild oder doch eher die kürzlich konkretisierten Batteriepläne von VW den Kurs belasten. In beiden Fällen galt und gilt: Im Zweifelsfall Verluste begrenzen und raus, bis sich das Bild klärt.“

five-alive FiveAlive DE000LS9CCQ3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +119,2 % seit 02.01.2014

+42,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 48.230,61 investiertes Kapital

Noch mehr Wissensvorsprung gefällig? Die aktuellsten Insights der wikifolio-Community sind ab sofort direkt im Trading Desk der Börse Stuttgart verfügbar. Hier klicken!