Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei Zoom. Gestiegen ist die Aktie des Videokonferenzdienstes allerdings von sehr niedrigem Niveau aus. Zuvor baute das Wertpapier während der letzten eineinhalb Jahre die nach dem Corona-Crash erzielten Kursgewinne ab. Zum aktuellen Run auf die Aktie und dem damit verbundenen Kurssprung von 21,9 Prozent führte die Präsentation der unerwartet guten Q1-Zahlen. Top-Trader Stefan Waldhauser ( stwboerse) identifizierte die Aktie schon Mitte April 2022 als kaufenswert und legte sie sich in sein wikifolio High-Tech Stock Picking. Er kommentierte damals: „Ich investiere für das High-Tech Stock Picking wikifolio gern in Unternehmen, die bei den Anlegern in Ungnade gefallen sind. Ein solcher "Fallen Angel" ist die Zoom Aktie, die ich nach 80% Kursverlust jetzt ins Portfolio aufgenommen habe.“

High-Tech Stock Picking stwBoerse DE000LS9J0L2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +154,0 % seit 12.06.2016

-19,8 % 1 Jahr 0,87 × Risiko-Faktor

EUR 13.486.526,39 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim dänisch-deutschen Impfstoffhersteller Bavarian Nordic. Der Kurs der Aktie schwankt derzeit stark, weil das Unternehmen den weltweit einzigen zugelassenen Impfstoff gegen Affenpocken produziert. Je nach Nachrichtenlage zur Krankheit steigt oder sinkt dementsprechend der Kurs des Wertpapiers.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim Shoppingcenter-Betreiber Deutsche Euroshop beobachten. Der Kurs der Aktie schoss nach einem Übernahmeangebot für die Deutsche Euroshop auf Wochensicht um fast 40 Prozent in die Höhe. Viele wikifolio-Trader nutzten die Gelegenheit und verkauften.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche das deutsche Bergbauunternehmen K+S. Die Aktie des Salz- und Düngemittelherstellers verliert nach einer knapp ein Jahr dauernden Rally seit Ende April an Wert. Viele wikifolio-Trader scheinen mit weiteren Kursverlusten zu rechnen und trennten sich darum letzte Woche von der Aktie.