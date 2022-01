Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der Hornbach Holding . Das Wertpapier des Konzerns befindet sich seit dem Corona-Crash im März 2020 in einer beinahe ununterbrochenen Rally. Zuletzt sorgte eine Prognoseerhöhung für das Geschäftsjahr 21/22 und die vom Markt positiv aufgenommene Nachricht über das geplante Delisting der Tochter Hornbach Baumarkt für weitere Kursgewinne.

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Upstart. Das Wertpapier der US-Kreditplattform, die mittels künstlicher Intelligenz Kreditwürdigkeit vorhersagt, hat ein paar schlechte Monate hinter sich. Seit Oktober fällt der Kurs durchgehend. Eine ganze Reihe von wikifolio-Trader scheinen nun zu glauben, dass es damit bald ein Ende hat. Sie nutzten die Kursverluste und investierten letzte Woche in Upstart.

Schon länger dabei ist Reimar Kornmeier ( kornmeier). Er vergrößerte seine Upstart-Position Ende 2021 und kommentierte am 04.01.22.: „Upstart wird voraussichtlich am 8. Februar nach Börsenschluss zum 4ten Quartal 2021 berichten. Die Analysten erwarten 270 Millionen Dollar Umsatz bei 17 Cent pro Aktie. Ich denke, das könnte übertroffen werden und der Aktienpreis würde wohl entsprechend positiv darauf reagieren.“ In Kornmeiers wikifolio Core & Satellite ist die Upstart-Aktie derzeit mit 13,1 Prozent gewichtet und damit die größte Portfolioposition.