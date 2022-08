Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen zugekauft haben wikifolio-Trader letzte Woche allen voran die Aktie des US-amerikanischen Medienunternehmens Disney. Hauptgrund für Kurszuwächse und Käufe dürften die letzte Woche veröffentlichten Quartalszahlen des Unterhaltungskonzerns sein. Nachdem der Konkurrent Netflix zuvor mit seinen Zahlen enttäuschte, waren Anleger positiv von Disneys Ergebnis überrascht. Trader Thomas Zeltner ( trade2win), der die Disney-Aktie seit letzter Woche in seinem wikifolio Performance Stockpicking-Depot hält, erklärt: „Die aktuellen Zahlen haben mich - und auch die Mehrheit der Börsianer - überzeugt. Das Streaming-Geschäft mit Disney+ läuft hervorragend. Ich halte hier das Risiko für weitere Kursrückgänge für relativ gering. Der kräftige Kursanstieg unter hohen Handelsumsätzen in den letzten Tagen deutet darauf hin, dass viele das Geschäft von Walt Disney unterschätzt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier schon in wenigen Monaten in Richtung der alten Höchststände laufen.“

Performance Stockpicking-Depot trade2win DE000LS9GDR0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +228,8 % seit 10.08.2012

+2,5 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 75.356,87 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Bei fallenden Kursen gekauft haben Trader letzte Woche die Aktie von Shop Apotheke Europe. Der Börsenwert des Versandhändlers für Gesundheitsprodukte und Medikamente sank zuletzt deutlich, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal in Folge rote Zahlen schrieb. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrug 6,15 Millionen Euro. Dass viele Trader die Aktie trotz Kursverlusten kaufen, könnte daran liegen, dass der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal um knapp 15 Prozent auf 287 Millionen Euro anstieg.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Die KI-Kreditplattform Upstart kann man getrost als gefallenen Engel bezeichnen. Seit dem Höchststand im Oktober 2021 hat die Aktie rund 90 Prozent an Wert verloren. Zuletzt zeigte sie jedoch wieder Lebenszeichen. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal, stieg das Wertpapier auf Wochensicht um knapp 18 Prozent. An eine nachhaltige Erholung scheint die wikifolio-Community jedoch nicht zu glauben. Eine ganze Reihe von Tradern nutze die Gelegenheit und trennte sich von der Aktie.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche BioNTech. Die Aktie des Biotechnologieunternehmens brach nach der Präsentation der Quartalsergebnisse ein. Auch viele Trader schienen vom Ergebnis negativ überrascht zu sein und trennten sich darum von der Aktie. Anders sieht das Horst Alber ( Alber): „BioNTech konnte mit den letzten Quartalszahlen die Expertenschätzungen nicht erfüllen, bestätigte aber die Jahresprognose. Die Aktie brach förmlich ein und befindet sich mal wieder auf einem lächerlich niedrigen Niveau. Nach wie vor werden nur die Umsätze für den Coronaimpfstoff bewertet. Die Chancen in den anderen Bereichen (Krebs, Gürtelrose, Malaria, usw.) werden von den Analysten vollkommen ausgeblendet. Ich sehe weiterhin ein großes Potenzial für das Unternehmen, zumal auch in den nächsten Jahren weiterhin Milliardenumsätze und Gewinne mit dem Coronaimpfstoff generiert werden.“ In Albers wikifolio Ethisch-ökologischer Mix ist die BioNTEch-Aktie derzeit mit 18,6 Prozent gewichtet.

Ethisch-ökologischer Mix Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +99,1 % seit 29.12.2017

-0,9 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor

EUR 341.331,82 investiertes Kapital