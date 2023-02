Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche beim deutschen Software-Unternehmen Exasol. Die Aktie des heimischen Daten-Analyse-Spezialisten ist auf Monatssicht 34 und auf Wochensicht 9,5 Prozent im Plus. Kursgewinne waren in der rund zweieinhalbjährigen Börsenhistorie des Unternehmens keinesfalls die Regel. So startete das Börsendebüt im Sommer 2020 zwar noch mit einer steilen Rally – innerhalb eines halben Jahres stieg der Preis der Aktie von knapp über 10 auf rund 30 Euro. Danach war Schicht im Schacht. Seit Jänner 2021 verlor das Unternehmen beinahe durchgehend an Börsenwert. Die letzten Monate notierte die Aktie um die 3-Euro-Marke. Die Kursgewinnen seit Anfang des Jahres scheinen viele Trader nun als Vorboten einer Trendwende zu deuten.

Ausgewählter Top-Trade Walter Peters ( riu) bewies bei der Exasol-Aktie den richtigen Riecher. Er legte sich das Wertpapier am 18.11.22 bei einem Preis von 3,095 Euro in sein wikifolio Riu Trading - Relative Stärke und verkaufte es 77 Tage später am 02.02.23 für 4,305 Euro. Mit dem Trade erzielte er einen Gewinn von 39,1 Prozent.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Die Deutsche Bank präsentierte letzte Woche ihre Quartalszahlen. Trotz hohem Gewinn wurde die Aktie auf Talfahrt geschickt. Auf Wochensicht steht ein Minus von 7,1 Prozent zu Buche. Einige Trader legten sich das Wertpapier dennoch ins Depot. Hintergründe zu den Zahlen kennt Christian Mallek ( SIGAVEST): „Die Deutsche Bank konnte die Analystenerwartungen trotz des besten Ergebnisses seit 12 Jahren nicht ganz erfüllen und so fiel der Aktienkurs in einem positiven Marktumfeld. Wir bleiben trotzdem investiert, da die Aktie vom aktuellen Zinsumfeld profitieren sollte und im Umbau weiterhin auf Kurs ist.“ In Malleks wikifolio VV Aktien flexibel ist die Deutsche Bank mit 10,3 Prozent Gewichtung aktuell die größte Depotposition.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche bei Meta (ehem. Facebook). Die Aktie sprang nach Veröffentlichung der Quartalszahlen 20 Prozent in die Höhe. Was die Euphorie auslöste, weiß Christian Scheid ( Scheid): „Der Facebook-Konzern Meta hat im vergangenen Quartal trotz eines Umsatzrückgangs besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Der Umsatz gab um vier Prozent auf gut 32,16 Mrd. Dollar nach. Am Markt waren Erlöse von nur rund 31,5 Mrd. Dollar erwartet worden. Der Quartalsgewinn fiel, die Nutzerzahlen wachsen unterdessen weiter. So kommt Facebook inzwischen auf zwei Mrd. täglich aktive Nutzer. Die Nachricht von der Auflage eines zusätzlichen Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 40 Mrd. Dollar heizte zusätzlich an.“

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Bei fallenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Alibaba-Aktie. Die Community scheint die letztwöchigen Verluste als ein (vorläufiges) Ende der im Herbst begonnenen Erholungsrally zu deuten. Seit Ende Oktober 2022 ist die Aktie von rund 64 auf zuletzt über 110 Euro gestiegen.

Die Hintergründe der Rally Für die Kursgewinne des Internetriesen war zuletzt vor allem die wiedererwachte Hoffnung auf einen Börsengang der Unternehmenstochter Ant Group verantwortlich. Der IPO des Alipay-Betreibers scheiterte 2020 überraschend, weil die chinesische Regierung neue Regularien für Kreditinstitute erließ. Gedeutet wurde dieser Schritt vor allem als öffentlichkeitswirksame Maßregelung für den in Ungnade gefallenen Alibaba-Gründer Jack Ma. Dass eben dieser Anfang des Jahres die Kontrolle über die Ant Group abgeben hat, ließ viele Börsianer auf einen zweiten Börsenanlauf des Unternehmens hoffen.

