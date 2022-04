Isra Vision verabschiedet sich von der Börse

Die Aktie stieg zum Wochenstart dann auch direkt auf den zugesagten Kaufpreis und sogar leicht darüber. Eine Anhebung der Offerte erscheint mehr als unwahrscheinlich. Das führte dazu, dass viele wikifolio-Trader ihre Aktienbestände gestern auflösten – so zum Beispiel Leon Sanders ( MavTrade ), der in seinem erfolgreichen wikifolio Zukunftsbranchen bei der Aktie einen Gewinn von gut 66 Prozent eintüten konnte: „Dass Isra-Gründer und -Chef Ersü eine Nachfolgeregelung anstrebt und nach einem potenziellen Investor sucht, war bereits länger bekannt. Ich hatte allerdings gehofft, dass Isra selbstständig und an der Börse gelistet bleibt. Auch wenn ein Abgang des Gründers Ersü bereits einen schweren Einschnitt darstellt. In diesem Fall bleibt meiner Meinung nach keine andere Wahl als die Anteile zu verkaufen.“

Christian Wiesinger ( Dino1887 ) wiederum hat zumindest einen Teil der Isra-Aktien in seinem wikifolio Tech Zukunft: Digitalisierung vorerst noch behalten. Gut drei Prozent beträgt aktuell die Gewichtung in dem Depot, das Aktien von „jungen, modernen und agilen Unternehmen mit einem hohen Grad an Automatisierung und weiterentwickelten Technologien und Prozessen“ enthält. Solche Firmen können nach Ansicht des Traders „mit gezielten Strategien große Kundengruppen in immer kürzerer Zeit erreichen (exponentielle Entwicklung) und somit auch in immer kürzeren Zeiträumen ihre Marktkapitalisierung vervielfachen“. Bei Isra Vision, einem der bis zum Wochenstart größten Depotwerte, reichte es bei den Teilverkäufen nun immerhin zu einem Plus von über 70 Prozent. Das im Herbst 2018 eröffnete Musterdepot ist in den vergangenen Monaten so richtig in Schwung gekommen und konnte die Performance bei einem maximalen Verlust von 18 Prozent auf jetzt schon 51 Prozent ausbauen. Dank Isra Vision wurde gestern gerade ein neuer Rekordstand erreicht.