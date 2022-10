Die besten wikifolios aus 10 Jahren

Es gibt viele herausragende wikifolios – eine Bestenliste kann niemals allen Anforderungen potentieller Anleger oder Follower gerecht werden. Der eine sucht vielleicht eine stabile Basis fürs Depot, ein wikifolio, mit dem man durch dick und dünn gehen kann – etwas, dass womöglich Dennis Raute mit Trendfolge&Trading leisten kann.

Trendfolge&Trading DennisRaute DE000LS9AWD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +124,7 % seit 25.01.2013

-6,2 % 1 Jahr 0,25 × Risiko-Faktor

EUR 4.862.878,09 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +8,7 %

Die andere wiederum hat ihre Basis vielleicht bereits mit ETFs geschaffen und würde sich jetzt gerne die Mehrrendite über das eine oder andere wikifolio ins Depot holen oder bestimmte Investmentthemen abdecken. Dann ist vielleicht ein Engagement im Wachstumsmarkt Internetsicherheit das Richtige, das zum Beispiel Dirk Althaus mit Cybersecurity Innovators ermöglicht.

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +214,8 % seit 02.01.2017

-20,0 % 1 Jahr 0,87 × Risiko-Faktor

EUR 15.177.031,11 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +21,9 %

Oder das Depot ist bereits gut aufgestellt, einzig die Absicherung gegen Krisen und Bärenmärkte fehlt? Hier hilft vielleicht Martin Strack weiter, der mit CETAN - Bearish and Puts only lieber den Bären als den Bullen reitet. Mit anderen Worten: So gut wie alles ist möglich.

CETAN - Bearish and Puts only CetanCapital DE000LS9SCH8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +248,6 % seit 02.10.2020

+11,7 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 4.916.355,91 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +86,1 %

Best of nach Alter und Outperformance

Das Problem der Bestenliste bleibt derweil bestehen. Was suchen also vermutlich alle Anleger gleichermaßen? Rendite und Kontinuität. Beides kann zumindest nicht schaden. Weil wikifolio außerdem 10jährigen Geburtstag feiert, liegt es nahe, jenen Tradern die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, die bereits besonders lange dabei sind und einen entsprechenden Track Record vorweisen können. Hier also das „Best of wikifolio“ nach durchschnittlicher monatlicher Outperformance im Vergleich zum MSCI World als globaler Aktien-Benchmark (je höher desto besser) UND Alter des wikifolios (je älter desto besser). In der Auswahl sind alle wikifolios mit zumindest 100.000 Euro investiertem Kapital im zugehörigen Zertifikat (Daten per Ende September).

Je weiter rechts und je weiter oben, umso besser. In diesem Ranking zählen neben der Performance auch das Alter des wikifolios. Die Größe der "Punkte" steht für das investierte Kapital im zugehörigen Zertifikat.

Platz 3: Kaufen, liegen lassen, Verzehnfacher realisieren

Torben Bonde Lauridsen ist mit seinem wikifolio ICTech I seit Januar 2013 mit von der Partie. Das sind exakt 9,68 Jahre bzw. 116 Monate. ICTech I ist aber nicht das älteste wikifolio, das auch heute noch existiert. Es reicht hier „nur“ für Platz 56. Dank der herausragenden Performance hievt sich Lauridsen mit ICTech I im Gesamtranking aber auf Platz 3. Eine Rendite von über 700 Prozent hat er seit Erstellung erwirtschaftet – das entspricht einer durchschnittlichen Performance von 24,2 Prozent pro Jahr oder einer monatlichen (!) durchschnittlichen Outperformance des MSCI World von 0,9 Prozentpunkten.

ICTech I Fabedo DE000LS9LHP5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +722,8 % seit 14.01.2013

-12,6 % 1 Jahr 1,45 × Risiko-Faktor

EUR 105.984,63 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +24,2 %

Lauridsen setzt mit ICTech I langfristig auf Technologie-Aktien. Seit 1995 ist er am Markt aktiv und hat dementsprechend auch das Platzen der dot.com Blase aktiv als Börsianer miterlebt. Anfang 2013 waren Apple , Amazon oder auch Alphabet – damals Google – die Gründer-Aktien in ICTech I. Sie spielen auch heute noch eine gewichtige Rolle. Lauridsen hat mit seinem wikifolio im Laufe der Zeit mehrere Tenbagger (Verzehnfacher) realisiert. So hat er sich bei Tesla im November 2013 eingekauft und erst vor zwei Wochen einen Teilbestand verkauft. Erzielte Rendite: 3.800 Prozent. Auch Apple und Amazon stehen mit Verzehnfacher-Status im Depot.

Als reines Tech-wikifolio musste ICTech I wenig überraschend auch 2022 Federn lassen. In den zurückliegenden 12 Monaten hat das wikifolio knapp 14 Prozent an Wert eingebüßt. Damit konnte Lauridsen den breiteren MSCI World zwar zuletzt nicht schlagen, allerdings die US-Technologiebörse Nasdaq sehr wohl. Dort führte der Tech-Crash auf Jahressicht zu einem Minus von fast 23 Prozent.

Platz 2: Politische Börsen haben Beine

Elmar Peine hat inhaltlich mit Lauridsen wenig bis nichts gemeinsam. Er kauft für Das Polit-Büro Aktien, die aus politischem Kalkül einen Wertzuwachs versprechen. Politische Börsen mögen also der Börsenweisheit entsprechend durchaus kurze Beine haben, für Peine sind sie aber lang genug, um daraus Performance zu machen. Steht also die Politik mit Förderungen, neuen Gesetzesvorlagen, öffentlichen Aufträgen oder Ähnlichem einer bestimmten Aktie oder ganzen Branche zur Seite, dann springt Peine auf den Zug auf, sofern er sich davon auch einen Kursgewinn verspricht. Nach dem Motto „weniger ist mehr“ bleibt das Depot in der Regel überschaubar klein – bis zu fünf Mitglieder kann es umfassen.

Das Polit-Büro Potter DE000LS9BUA1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +702,5 % seit 03.01.2013

+3,8 % 1 Jahr 1,15 × Risiko-Faktor

EUR 1.480.144,93 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +23,9 %

Aktuell bespielt Peine im wikifolio unter anderem das Thema Wasserstoff mit Plug Power und fragt sich, ob sie die Microsoft-Aktie des Wasserstoffzeitalters werden könnte. Darüber hinaus hält er Verbio und gibt sich überaus optimistisch: „Nach meiner Einschätzung wird die deutsche Politik - und nicht nur die - noch einen Kniefall vor Verbio machen.“

Einen Kniefall verdient Peine angesichts der Performance. So wie Lauridsen kommt er seit Erstellung des wikifolios Anfang 2013 auf eine Rendite von über 700 Prozent – und somit ebenfalls eine Outperformance von 0,9 Prozentpunkten pro Monat. Auch die aktuelle Krise hat Peine überaus erfolgreich gemeistert: Auf Jahressicht steht ein Plus von gut vier Prozent zu Buche, das neben der guten Aktienauswahl auf eine hohe Cash-Quote von aktuell gut 60 Prozent zurückzuführen ist. Damit schlägt er im laufenden Jahr jede Benchmark: Dax, Nasdaq oder MSCI World? You name it.

Platz 1: x15

Positiv sind die zurückliegenden 12 Monate auch für Richard Dobetsberger verlaufen. Sein größtes wikifolio UMBRELLA notiert über drei Prozent im Plus. Eine Leistung, die angesichts des Jahresverlaufs keine Wünsche offen lässt. Daneben ist UMBRELLA auch noch ein bisschen älter als die wikifolios der beiden Vorgänger – und die Gesamtperformance ist noch etwas besser.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.381,7 % seit 16.09.2012

+3,3 % 1 Jahr 0,77 × Risiko-Faktor

EUR 20.102.785,55 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +30,8 %

Dobetsberger hat UMBRELLA vor fast genau 10 Jahren erstellt und bislang einen Wertzuwachs von mehr als 1390 Prozent erwirtschaftet. Der Kurs hat sich also fast ver15facht. Damit schlägt er den MSCI World um Längen. Genauer gesagt um durchschnittlich 1,4 Prozentpunkte pro Monat.

Dabei lässt sich Dobetsberger kaum Grenzen auferlegen. Seine Depots sind allesamt – so auch UMBRELLA – recht konzentriert und übersichtlich. Er setzt vorrangig auf Unternehmen mit Innovationspotential, passt sich aber auch flexibel an geänderte Rahmenbedingungen an. So hat er 2022 frühzeitig zum Beispiel auf Rüstungs- oder Energieaktien umgesattelt. Die deutsche Rheinmetall ist nach wie vor das Schwergewicht in UMBRELLA.

Geschlagen wird Dobetsbergers Leistung nur von einem: Ihm selbst. Mit seinem etwas jüngeren wikifolio NoLimits kommt er auf eine monatliche Outperformance von 2,1 Prozentpunkten. Aktuell beträgt die Gesamtperformance seit April 2013 ansprechende 2567 Prozent. In Worten: Zweitausendfünfhundertsiebenundsechzig. (Stand: 6.10.2022).

„Best of" – die besten wikifolios im Überblick

