SAP nach dem Kursrutsch: Von Ernüchterung fehlt jede Spur

In seinem wikifolio IT Leader, das seit April 2015 um 94 Prozent zulegte, zählt die SAP-Aktie mit einem Depotanteil von 18 Prozent unverändert zu den Schwergewichten. Und daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern, wie sein Kommentar verrät: „Als Langfristinvestor sollte man eine integrierte Sicht herstellen, welche kurzfristige Kosten ins Verhältnis setzt gegenüber dem strategisch wichtigen Umsatzwachstum und der prinzipiell erreichbaren Profitabilität. SAP hat sich in den letzten drei Jahren als stabiler Bestandteil des wikifolios bewährt, daher sehe ich kurzfristige Ergebnisschwankungen gelassen, solange der generelle Aufwärtstrend gemäß der Managementprognosen erhalten bleibt.“