"Top Hedge" von Ralph Markus Sonderhüsken (Sonderfolio)

Der Name ist hier Programm. Neben 40 Prozent Cash stecken in dem wikifolio Top Hedge weitere 46 Prozent in großteils deutschen Aktien, die den Trader aus charttechnischer und fundamentaler Sicht überzeugen. Darüber hinaus geht Ralph Markus Sonderhüsken immer mal wieder kleinere Long- und Short-Spekulationen auf diverse Indizes ein. Und zu guter Letzt ist der Xtrackers MSCI World Energy ETF seit Ende 2021 Teil des wikifolios. Enthalten ist hier alles aus der Ölbranche, das Rang und Namen hat.