Bobs Family and Friends Fund

Ziel dieses Wikifolios ist es, eine langfristige und verlässliche Wertsteigerung zu erzielen, wobei eine Überrendite gegenüber dem breiten Markt angestrebt wird. Es wird ausschließlich in Aktien investiert, ohne hierbei von Optionen und Hebelprodukten Gebrauch zu machen. Um sein Ziel der langfristigen Wertsteigerung und Überrendite zu erreichen, verfolgt dieses Wikifolio einen charttechnischen Trendfolgeansatz. Nach meiner Überzeugung lassen sich alle relevanten Informationen aus dem Chart einer Aktie ablesen. Auswahl sowie Kauf und Verkauf von Positionen orientieren sich maßgeblich an charttechnischen Kriterien, insbesondere Preis- und Volumenaktion. Daneben spielen aber auch fundamentale Kriterien, insbesondere Institutional Ownership und Short Float, eine wichtige Rolle. Ziel ist es nicht, eine Aktie möglichst am Tiefpunkt zu kaufen und am Hoch zu verkaufen. Vielmehr liegt der Fokus darauf, trendstarke Aktien während einer Phase hohen Momentums zu kaufen und zu halten. Dementsprechend orientiert sich auch der Anlagehorizont und kann von wenigen Wochen bis hin zu mehreren Monaten betragen. Sofern sich aber ein Investment nicht so entwickelt wie geplant, können Positionen aber auch schon innerhalb kürzester Zeit nach Einsteig wieder verkauft werden. Nach meiner Überzeugung ist ein wichtiger Baustein für den langfristigen Erfolg, den Verlust in einer Position möglichst gering zu halten und diesen zu realisieren, bevor er sich ausweitet. Dementsprechend wird zeitgleich mit jedem Kauf eine sog. Stop-Loss-Order aufgegeben, um den Verlust auf maximal 10% zu begrenzen (in den meisten Fällen wird versucht, den Verlust noch geringer zu halten).