The green from the other side

Das starke Wachstum von SEA Ltd. hält weiter an. Und das in so gut wie allen Bereichen zu denen u.a. Garena (Online Games), Shopee (Online-Shop) und SeaMoney (payments & financial services) gehören. Auf year-over-year Basis lag das Wachstum in einzelnen Sparten bei über 100%. Das belegen die heute vorgelegten Zahlen des Unternehmens. Es scheint ganz so, dass einem weiteren Wachstum von SEA Limited, vor allem in Südostasien, nur wenig im Wege stehen sollte.